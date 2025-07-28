КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Рубина» в адрес «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками казанского «Рубина» в адрес санкт-петербургского «Зенита» (2:2) на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«По матчу «Рубин» — «Зенит» КДК РФС рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиков хозяев в адрес команды соперника», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Игра пройдёт 3 августа и начнётся в 18:00 мск.