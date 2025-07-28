КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Рубина» в адрес «Зенита»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками казанского «Рубина» в адрес санкт-петербургского «Зенита» (2:2) на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11' 0:2 Кассьерра – 36' 1:2 Ходжа – 47' 2:2 Даку – 90'
«По матчу «Рубин» — «Зенит» КДК РФС рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиков хозяев в адрес команды соперника», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Игра пройдёт 3 августа и начнётся в 18:00 мск.
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