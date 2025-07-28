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Мансилья: перешёл бы в «Ахмат», даже если бы знал, что «Оренбург» останется в РПЛ

Мансилья: перешёл бы в «Ахмат», даже если бы знал, что «Оренбург» останется в РПЛ
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Аргентинский нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья признался, что перешёл бы в грозненский клуб, даже если бы знал, что «Оренбург» сохранит за собой место в РПЛ. Футболист выступал в составе оренбуржцев с лета 2022 года, когда он перешёл из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб.

— Если бы вы знали, что «Оренбург» останется в РПЛ, ушли бы в «Ахмат»?
— Да, я изначально хотел перейти сюда. Моя семья также хотела этого. Поэтому даже если бы «Оренбург» сразу остался в Премьер-Лиге, я всё равно бы оказался здесь, — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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