Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: мы видим, насколько не хватает Касинтуры в махачкалинском «Динамо»

Григорян: мы видим, насколько не хватает Касинтуры в махачкалинском «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян заявил, что махачкалинскому «Динамо» не хватает экс-нападающего клуба Эгаша Касинтуры, перешедшего в грозненский «Ахмат».

«Сейчас мы видим, насколько не хватает Касинтуры в этом организованном «Динамо». Команда без него не может стилистически. А если говорить об искусстве, то это очень серьёзная потеря для Махачкалы», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» набрало одно очко после двух туров нового сезона чемпионата. Клуб находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Напомним, ранее Касинтура выступал за мини-футбольный клуб из Сыктывкара. В 2021 году перешёл в ФК «Уфа», дебютировав в РПЛ летом того же года. Последние два сезона Эгаш находился в составе махачкалинского «Динамо». За клуб из Дагестана футболист провёл в общей сложности 65 матчей и забил девять голов.

Материалы по теме
Касинтура поделился ожиданиями от первого сезона в составе «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android