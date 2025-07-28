Григорян: мы видим, насколько не хватает Касинтуры в махачкалинском «Динамо»

Известный российский тренер Александр Григорян заявил, что махачкалинскому «Динамо» не хватает экс-нападающего клуба Эгаша Касинтуры, перешедшего в грозненский «Ахмат».

«Сейчас мы видим, насколько не хватает Касинтуры в этом организованном «Динамо». Команда без него не может стилистически. А если говорить об искусстве, то это очень серьёзная потеря для Махачкалы», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» набрало одно очко после двух туров нового сезона чемпионата. Клуб находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Напомним, ранее Касинтура выступал за мини-футбольный клуб из Сыктывкара. В 2021 году перешёл в ФК «Уфа», дебютировав в РПЛ летом того же года. Последние два сезона Эгаш находился в составе махачкалинского «Динамо». За клуб из Дагестана футболист провёл в общей сложности 65 матчей и забил девять голов.