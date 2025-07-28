«Офигенное время». Защитник «Ростова» Чистяков — о периоде карьеры в «Зените»

Центральный защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков высказался о периоде своей карьеры, прошедшем в санкт-петербургском «Зените».

«В «Зените» были разные этапы, но это было офигенное и суперское время. Мне посчастливилось поиграть в Лиге чемпионов, я попал в сборную. Стараюсь выделять какие-то максимально позитивные моменты из футбола и жизни. Поэтому скажу, что это суперское время», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чистяков является воспитанником «Зенита». В составе сине-бело-голубых принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. С санкт-петербургским клубом Чистяков стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.