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В «Палмейрасе» ожидают, что «Зенит» согласится отпустить Вендела за € 17 млн

В «Палмейрасе» ожидают, что «Зенит» согласится отпустить Вендела за € 17 млн
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В бразильском «Палмейрасе» ожидают, что «Зенит» отступит от своей первоначальной оценки полузащитника Вендела в € 20 млн и продаст хавбека за € 17 млн, сообщает онлайн-издание É Gool. По данным источника, в «Палмейрасе» полагают, что желание Вендела вернуться в Бразилию и его недовольство своим положением заставят сине-бело-голубых снизить цену.

Напомним, ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Иттихад» заинтересован в Венделе и хочет приобрести хавбека за € 30 млн. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

В матче 2-го тура РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).

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