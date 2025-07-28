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Спортдиректор «Кана»: Мбаппе — акционер, который стремится наслаждаться всем на расстоянии

Спортдиректор «Кана»: Мбаппе — акционер, который стремится наслаждаться всем на расстоянии
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Спортивный директор «Кана» Реда Хаммаш рассказал, что нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, ставший акционером и владельцем французского клуба, в курсе всех событий, происходящих с командой.

«В таких важных решениях, как увольнения и подписания, он более чем хорошо информирован. Когда мы выбирали Бруно Балтазара, Мишеля Дер Закаряна или, совсем недавно, Максима Д'Орнано, он был в курсе и выполнил наши пожелания. Если его что-то действительно беспокоит, он скажет об этом, и мы, конечно же, дадим ему возможность действовать. Но пока он нам доверяет. Мы выполняем и принимаем наши решения.

Мбаппе остаётся акционером, который стремится наслаждаться всем на расстоянии, быть в курсе всего, но при этом давать людям работать. Наши разговоры всегда сосредоточены на футболе, ценности игроков, духе и сплочённости команды. Мы сосредоточены на технических вопросах, но мы никогда не говорим о деньгах», — приводит слова Хаммаша Mundo Deportivo.

Прошлым летом нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана», заплатив около € 20 млн.

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