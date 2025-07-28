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Игорь Дивеев: трансфер мечты в ЦСКА? Возвращение Пьянича

Игорь Дивеев: трансфер мечты в ЦСКА? Возвращение Пьянича
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал трансфер мечты для армейцев. По мнению Дивеева, ЦСКА мог бы вернуть полузащитника Миралема Пьянича, который покинул клуб этим летом.

— Назови трансфер мечты в ЦСКА.
— Возвращение Пьянича. Может, кому-то он не нравился. Но что он делал с мячом, как он видел поле, как вёл себя в раздевалке… Он повлиял на Кисляка. Мира крутит головой на 360 градусов. Он может отдать передачу в одно касание, которую я бы никогда не дал, допустим. Матвей видел движения Пьянича, за счёт этого и вырос. Плюс это конкуренция.

За всё время, что я видел в ЦСКА, Пьянич, Влашич и Эджуке — самые сильные игроки на мяче, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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