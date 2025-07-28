Детский тренер рассказал о сложностях становления героя матча «Спартак» — «Балтика» Сауся

Иван Бережной, бывший тренер игрока «Балтики» Владислава Сауся, рассказал, как футболист в своё время попал в «Мастер-Сатурн». В матче 2-го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (3:0) Саусь отметился голом.

«После одного из финалов первенства России мы взяли пару ребят под крыло: пригласили в академию Сашу Назаренко и как раз Владислава. Саусь был ретардантом — немножко отставал от сверстников в физическом развитии. Но перспектива роста была: родители, сестра высокие. Сам парень неглупый. Мозги у него всегда были футбольные, а все тренеры его поддерживали: «Потерпи, Влад, окрепнешь, и всё у тебя получится». Данные-то хорошие — почему не заиграть?

Долго мы ждали, пока он возмужает. Парень терпел, проявлял характер. Но зато когда догнал ровесников и поймал волну, всё у него стало получаться, выбился в лидеры. Сразу заметили, в «Зенит» пригласили — и пошло-пошло.

У нас он был не только лидером — ребята безоговорочно выбирали капитаном. И он это бремя уверенно тянул, играл в ЮФЛ за старшие возраста. Здесь вопросов не возникало. Он всего добился своим трудолюбием, терпением и талантом», — сказал Бережной в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.