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«Плана «Б», видимо, не было». Колыванов — о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»

«Плана «Б», видимо, не было». Колыванов — о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался по итогам матча 2-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой» (0:3). По мнению Колыванова, на план главного тренера красно-белых Деяна Станковича повлияло раннее удаление нападающего Антона Заболотного. Форварду показали прямую красную карточку на 11-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Никто не ожидал, что «Спартак» на 10-й минуте останется в меньшинстве. Станкович, наверное, верил после первой игры, что его команда обыграет «Балтику». Поэтому плана «Б», видимо, не было. Но в первом тайме они действовали уверенно. Провели опасные контратаки. Во втором тайме команда потихонечку посыпалась, а после второго удаления стало всё понятно», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Балтика» — третья.

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