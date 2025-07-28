«Плана «Б», видимо, не было». Колыванов — о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался по итогам матча 2-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой» (0:3). По мнению Колыванова, на план главного тренера красно-белых Деяна Станковича повлияло раннее удаление нападающего Антона Заболотного. Форварду показали прямую красную карточку на 11-й минуте игры.

«Никто не ожидал, что «Спартак» на 10-й минуте останется в меньшинстве. Станкович, наверное, верил после первой игры, что его команда обыграет «Балтику». Поэтому плана «Б», видимо, не было. Но в первом тайме они действовали уверенно. Провели опасные контратаки. Во втором тайме команда потихонечку посыпалась, а после второго удаления стало всё понятно», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Балтика» — третья.