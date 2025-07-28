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Детский тренер Глушенкова: не знаю, почему в «Спартаке» Максиму не давали шанса

Детский тренер Глушенкова: не знаю, почему в «Спартаке» Максиму не давали шанса
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Иван Бережной, бывший тренер игрока «Зенита» Максима Глушенкова, высказался о выступлениях своего бывшего подопечного на уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Без травм никуда — футбольная жизнь такая. Он стабилен. Вижу, стал увереннее в себе. В «Спартаке» ему не давали шанса — уж и не знаю, по какой причине. А через «Крылья Советов» он сделал шаг вперёд и в конце концов достиг «Зенита». Если у мальчишки игровые мозги, ему только доверие нужно. Одно дело, если парень лентяй, а Саусь, Глушенков никогда не сачковали. Тот же Наиль Умяров у нас в академии Коноплёва всегда отличался упёртостью, желанием. Настоящий фанат футбола — и тоже дорос до хорошего уровня. Ромка Зобнин — то же самое: с характером, упёртый, знает, что делает. Я со всеми этими ребятами немножко поработал в разные периоды времени, поэтому знаю их. Или Юсупов Артур: в «Коноплёвке» на заменки выходил, были более яркие ребята, а в итоге заиграл на высоком уровне. Мозги и техника у него всегда были в порядке. Тимофей Маргасов — тоже тольяттинский парень. Вроде бы без ярких качеств, но работяга, трудолюбивый. Пожалуйста, тоже достиг хороших команд. Димка Кабутов в детстве был маленьким, шустреньким, а сейчас в «Рубине» лидер. Это лишний раз показывает, что целеустремлённые ребята, с характером способны многого добиться в большом спорте», — сказал Бережной в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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