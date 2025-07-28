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Тренер Бережной: при Абрамовиче в академии Коноплёва жизнь кипела, как сейчас в «Зените»

Тренер Бережной: при Абрамовиче в академии Коноплёва жизнь кипела, как сейчас в «Зените»
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Детский тренер Иван Бережной высказался о периоде деятельности академии Коноплёва под патронатом известного российского бизнесмена Романа Абрамовича.

«После ухода из жизни Юрия Петровича Коноплёва школу взяла под крыло НАФ (Национальная академия футбола под патронатом Романа Абрамовича. — Прим. «Чемпионата»). Было много поездок, товарищеские матчи с «Челси» несколькими возрастами. К нам тоже приезжали специалисты. Такая жизнь была, как в «Зените» сейчас, где всё кипит. Поездки в Бразилию и так далее. Если есть финансирование, заинтересованность, будет и международное общение, в том числе для детей: заграничные поездки, турниры.

Международные турниры — это хорошее подспорье, ценный опыт. Кто-то на этих турнирах в гостинице бутсы забывает от страха, а кто-то выходит в бутсах на размер-два меньше и бьётся через боль. Мама ещё не купила новые. В таких условиях и проверяется, что из себя представляет игрок, есть у него авторитеты на поле или нет. Это важная составляющая развития талантливых ребят», — сказал Бережной в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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