«Мы разочарованы». Игрок «Торпедо» Москвичёв — о ничьей с «Нефтехимиком»

Футболист московского «Торпедо» Владимир Москвичёв прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги PARI с «Нефтехимиком» (0:0).

— Почему «Торпедо» в итоге так и не удалось взломать оборону «Нефтехимика»?

— Думаю, нам не хватало скорости и агрессивности в атаке. Когда мы включались на полную, тогда как раз и появлялись моменты, были подходы. Получалось что-то создавать в атаке. А когда не удавалось включать эти скорости, то в атаке ничего не получалось. Это повод для всех нас улучшить себя в следующей игре, обратить на это пристальное внимание.

— То есть не хватало именно конкретики и реализации не было как раз из-за этого?

— Считаю, не хватало где-то нацеленности вперёд, построения друг под друга и, опять же, точности. Было достаточно много брака, где-то совсем необоснованного. И моментами у нас очень медленно двигался мяч. Опять же, это просто повод обратить на это внимание и в следующей игре исправить.

— Судя по реакции, все торпедовцы разочарованы нулевой ничьей в Нижнекамске. Ты тоже?

— Да, мы разочарованы. В каждом матче хотим побеждать, и эта игра не исключение. Здесь могли и должны были выигрывать, — приводит слова Москвичёва официальный сайт клуба.