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В «Барселоне» оценили глубину состава команды Флика после перехода Рашфорда

В «Барселоне» оценили глубину состава команды Флика после перехода Рашфорда
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Рафа Юсте, занимающий должность вице-президента «Барселоны», отметил, что сине-гранатовые обладают глубоким составом. В это трансферное окно «Барселона» подписала голкипера Жоана Гарсию, а также взяла в аренду у «Манчестер Юнайтед» крайнего нападающего Маркуса Рашфорда.

«Мы ещё переговорим с Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»), но я очень доволен тем, что у нас есть, тем составом, которым обладает тренер. Мы взяли Рашфорда, а также Руни (Барджи, шведский полузащитник. — Прим. «Чемпионата»), который весьма неплохо проявил себя в «Копенгагене». Мы завершим свою работу на трансферном рынке и, я уверен, завершим её хорошо», — приводит слова Юсте Barca Universal.

Напомним, «Барселона» — действующий чемпион Испании.

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