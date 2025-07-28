Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Ростова» Глебов: как по мне, команда стала играть чуть проще

Экс-капитан «Ростова» Глебов: как по мне, команда стала играть чуть проще
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался об игре своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0), а также оценил выступление жёлто-синих. Ранее Глебов был капитаном «Ростова».

— Как вам «Ростов» — что изменилось?
— Как по мне, команда стала играть чуть проще. Проще для футболистов. Нет такого стресса, когда разыгрывают от ворот.

— Но разве «Динамо» много разыгрывает от ворот?
— Сейчас — пока нет. К сожалению.

— Почему к сожалению?
— Хотелось бы больше играть низом. Пока не получается.

— Но это и минимизирует ваши ошибки?
— Глобально, сколько мы так играли в «Ростове», — не скажу, что было много ошибок, после которых мы пропускали. Два-три момента. Нужно стараться играть в такой футбол, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Глебов перешёл в «Динамо» из «Ростова» минувшей зимой. В составе донского клуба он выступал с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Защитник «Ростова» Вахания: непривычно играть против Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android