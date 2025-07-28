Экс-капитан «Ростова» Глебов: как по мне, команда стала играть чуть проще

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался об игре своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0), а также оценил выступление жёлто-синих. Ранее Глебов был капитаном «Ростова».

— Как вам «Ростов» — что изменилось?

— Как по мне, команда стала играть чуть проще. Проще для футболистов. Нет такого стресса, когда разыгрывают от ворот.

— Но разве «Динамо» много разыгрывает от ворот?

— Сейчас — пока нет. К сожалению.

— Почему к сожалению?

— Хотелось бы больше играть низом. Пока не получается.

— Но это и минимизирует ваши ошибки?

— Глобально, сколько мы так играли в «Ростове», — не скажу, что было много ошибок, после которых мы пропускали. Два-три момента. Нужно стараться играть в такой футбол, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Глебов перешёл в «Динамо» из «Ростова» минувшей зимой. В составе донского клуба он выступал с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.