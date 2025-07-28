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Игорь Дивеев озвучил задачу ЦСКА на нынешний сезон РПЛ

Игорь Дивеев озвучил задачу ЦСКА на нынешний сезон РПЛ
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Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, какая задача стоит перед командой на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Какая задача на сезон есть у команды?
— Чемпионство. Я этого очень сильно хочу, потому что в команде уже шесть лет. В том году и в первый год с Федотовым мы могли за что‑то зацепиться, но потеряли очки с такими командами, которые мы должны были обыгрывать. Особенно дома, — сказал Дивеев «Матч ТВ».

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). Во второй встрече армейцы одержали волевую победу над грозненским «Ахматом» (2:1).

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