Игорь Дивеев озвучил задачу ЦСКА на нынешний сезон РПЛ

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, какая задача стоит перед командой на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Какая задача на сезон есть у команды?

— Чемпионство. Я этого очень сильно хочу, потому что в команде уже шесть лет. В том году и в первый год с Федотовым мы могли за что‑то зацепиться, но потеряли очки с такими командами, которые мы должны были обыгрывать. Особенно дома, — сказал Дивеев «Матч ТВ».

В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). Во второй встрече армейцы одержали волевую победу над грозненским «Ахматом» (2:1).