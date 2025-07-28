«Он большой профессионал». Колыванов похвалил российского полузащитника «Зенита»
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Известный тренер Игорь Колыванов высказался о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом. В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2) Мостовой забил гол, реализовав пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11' 0:2 Кассьерра – 36' 1:2 Ходжа – 47' 2:2 Даку – 90'
«Он большой профессионал. Он выходит на каждую игру и отдаётся полностью футболу, делает свою работу. Любому тренеру это видно. Это всегда импонирует. Сегодня он был лучшим на футбольном поле: цеплялся, боролся. Рад за него, что он прогрессирует», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Игра пройдёт 3 августа и начнётся в 18:00 мск.
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