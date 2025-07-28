Бывший тренер Сауся объяснил, почему советовал игроку уйти из «Зенита»

Иван Бережной, бывший тренер игрока «Балтики» Владислава Сауся, высказался о карьерном пути своего бывшего подопечного.

«Терпение, труд и природные качества позволили Владу пробиться через тернии к звёздам. Я в своё время говорил ему: «Чего тебе сидеть в «Зените-2»?» Делай следующий шаг — пробуй в ФНЛ. Ищи варианты, где будешь играть, развиваться». Дай бог, он услышал меня. И тех людей, которые в него верили. И он сделал этот шаг. В прошлом сезоне закрепился в «Балтике» в Первой лиге, а теперь вот шагнул на новый уровень.

Ничего не бывает зря. Набрался опыта, посмотрел. Понятно, что «Зенит» — это марка. Всем хочется на новый уровень перейти. Другой вопрос, доверяют ли там своим воспитанникам», — сказал Бережной в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.