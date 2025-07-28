Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
29 июля (вторник)
«Динамо» Москва – «Сочи»: судья – Иван Сараев, помощники судьи – Андрей Болотенков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Игорь Захаров; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Иван Абросимов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Акрон» – «Балтика»: судья – Максим Перезва, помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Денис Березнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Иванов.
30 июля (среда)
«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Герман Коваленко; VAR – Роман Галимов; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Денис Петров, Станислав Попков; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Егор Егоров; инспектор – Александр Гончар.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Владимир Казьменко.
«Ростов» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.
31 июля (четверг)
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Юрий Карпов, помощники судьи – Хамид Талаев, Евгений Синянский; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Французов.