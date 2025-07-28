Данил Глебов оценил старт «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о старте бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали четыре очка после первых двух туров.

— Насколько справедливы оценки экспертов о том, почему «Динамо» станет чемпионом?

— Давайте поговорим об этом в конце чемпионата. Можно стартануть бодро и дерзко, а после зимы сдуться. Мы стартанули так, медиум, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Глебов перешёл в «Динамо» из «Ростова» минувшей зимой. В составе донского клуба он выступал с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.