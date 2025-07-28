«Не считаю, что наша игра совсем плоха». Москвичёв — о старте «Торпедо» в Первой лиге

Футболист московского «Торпедо» Владимир Москвичёв высказался о старте автозаводцев в нынешнем сезоне-2025/2026 Лиги Pari. Чёрно-белые набрали одно очко после двух туров чемпионата.

— Одно набранное очко после двух туров — далеко не самый удачный старт. Есть ли сейчас по горячим следам понимание, видение, как можно выбираться из этой непростой ситуации?

— Конечно, моё видение: чтобы каждый начал спрашивать с себя. Я не считаю, что та игра, которую мы показываем, совсем плоха. Это вовсе не так. Но нам есть над чем работать, безусловно. Видно, что, когда мы включаемся на полную, у нас многое получается, меньше брака даже становится. Когда включаем скорости, интенсивность, начинаем подстраиваться друг под друга, отрезками это выглядит очень здорово. Просто каждому игроку, выходящему на поле, надо осознать, что мы так можем играть не отрезками, а всю игру. И двигаться так от матча к матчу, — приводит слова Москвичёва официальный сайт клуба.