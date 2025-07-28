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Гришин: Круговой становится незаменимым игроком в ЦСКА, он может сыграть на всех позициях

Гришин: Круговой становится незаменимым игроком в ЦСКА, он может сыграть на всех позициях
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре защитника Данилы Кругового в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Круговой в этой встрече оформил дубль, выступая на позиции крайнего полузащитника.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Круговой молодец. Челестини его поставил крайним полузащитником. Он играет и слева, и справа, смещается в центр поля. Голы забил он из центральной зоны. С края прибежать и забить с места центрального нападающего — дорогого стоит. Круговой превращается в незаменимого в ЦСКА. Он может сыграть на всех позициях», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Ахматом» состоялся накануне, 27 июля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

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