Гришин: Круговой становится незаменимым игроком в ЦСКА, он может сыграть на всех позициях

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре защитника Данилы Кругового в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Круговой в этой встрече оформил дубль, выступая на позиции крайнего полузащитника.

«Круговой молодец. Челестини его поставил крайним полузащитником. Он играет и слева, и справа, смещается в центр поля. Голы забил он из центральной зоны. С края прибежать и забить с места центрального нападающего — дорогого стоит. Круговой превращается в незаменимого в ЦСКА. Он может сыграть на всех позициях», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Ахматом» состоялся накануне, 27 июля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.