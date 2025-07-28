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Экс-игрок «Зенита» Мимович может стать партнёром Джикии в «Антальяспоре» — Сабунджуоглу

Экс-игрок «Зенита» Мимович может стать партнёром Джикии в «Антальяспоре» — Сабунджуоглу
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Турецкий «Антальяспор» сделал официальное предложение по переходу экс-игрока «Зенита» Огнена Мимовича, права на которого принадлежат «Фенербахче». Об этом сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на личной странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий «Хоффенхайм» также сделал официальное предложение по футболисту. Решение, куда перейдёт сербский правый защитник, ещё не принято.

Напомним, что с «Антальяспора» недавно был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Позднее команда из Турции объявила о подписании контракта с экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией.

В 25 матчах клубного сезона-2024/2025 Мимович забил один гол и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Огнена в € 3,5 млн. Ранее футболист становился чемпионом Сербии и брал Кубок страны в составе «Црвены Звезды».

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