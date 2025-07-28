«Мне 75 лет!» Хосеп Гвардиола — о своём биологическом возрасте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку ответил на вопрос о своём биологическом возрасте. Напомним, ранее 54-летний испанский специалист возглавлял «Барселону». Под руководством Гвардиолы сине-гранатовые выиграли несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА. После ухода из «Барселоны» Хосеп работал в мюнхенской «Баварии».

– Недавно Криштиану Роналду заявил, что его биологический возраст – 28 лет. А каков биологический возраст Пепа Гвардиолы?

– Сейчас мне 75 лет (смеётся). Я разбит, у меня болит всё. Итак, если это мой биологический возраст… Может быть, если я пройду тест, то окажется, что я моложе. Надеюсь, через некоторое время буду чувствовать себя лучше, чем сейчас, — приводит слова Гвардиолы здание GQ.

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» занял третье место в турнирной таблице.