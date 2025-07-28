Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Богосавац: все видят, что Садулаев творит на поле — он самый одарённый игрок «Ахмата»

Богосавац: все видят, что Садулаев творит на поле — он самый одарённый игрок «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о нападающем команды Лечи Садулаеве. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к Садулаеву.

«Все видят, что Лечи творит на поле. Он очень хороший футболист, показал это в прошлом году. Когда я пришёл в «Ахмат», уже было видно, что Садулаев очень талантлив. Думаю, он самый одарённый футболист «Ахмата» и Чечни», — сказал Богосавац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В завершившемся сезоне-2024/2025 25-летний Садулаев сыграл 35 матчей во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и четыре голевые передачи. Лечи был признан лучшим игроком чеченской команды по итогам соревнований. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Садулаев высказался о замене в перерыве матча с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android