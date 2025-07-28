Богосавац: все видят, что Садулаев творит на поле — он самый одарённый игрок «Ахмата»

Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о нападающем команды Лечи Садулаеве. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к Садулаеву.

«Все видят, что Лечи творит на поле. Он очень хороший футболист, показал это в прошлом году. Когда я пришёл в «Ахмат», уже было видно, что Садулаев очень талантлив. Думаю, он самый одарённый футболист «Ахмата» и Чечни», — сказал Богосавац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В завершившемся сезоне-2024/2025 25-летний Садулаев сыграл 35 матчей во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и четыре голевые передачи. Лечи был признан лучшим игроком чеченской команды по итогам соревнований. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.