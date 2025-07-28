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Юрий Сёмин: все стартовые матчи РПЛ проходят с большим напряжением

Юрий Сёмин: все стартовые матчи РПЛ проходят с большим напряжением
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мыслями о старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Все стартовые матчи РПЛ проходят с большим напряжением. Команды, которые ниже по рангу, очень хорошо мотивированы и подготовлены, в том числе и «Рубин». Поэтому они сейчас набирают очки. И раньше такое было, что в первые игры было много неожиданностей. Обычно неожиданности делают команды, которые рангом ниже», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 2-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский «Локомотив», у которого шесть набранных очков в двух матчах. На второй строчке располагается тольяттинский «Акрон», у которого четыре очка в двух встречах. Столько же очков — у калининградской «Балтики», замыкающей тройку лидеров. В зоне вылета находятся «Пари НН» и «Сочи», дважды уступившие на старте сезона.

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