Юрий Сёмин: все стартовые матчи РПЛ проходят с большим напряжением

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мыслями о старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Все стартовые матчи РПЛ проходят с большим напряжением. Команды, которые ниже по рангу, очень хорошо мотивированы и подготовлены, в том числе и «Рубин». Поэтому они сейчас набирают очки. И раньше такое было, что в первые игры было много неожиданностей. Обычно неожиданности делают команды, которые рангом ниже», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 2-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский «Локомотив», у которого шесть набранных очков в двух матчах. На второй строчке располагается тольяттинский «Акрон», у которого четыре очка в двух встречах. Столько же очков — у калининградской «Балтики», замыкающей тройку лидеров. В зоне вылета находятся «Пари НН» и «Сочи», дважды уступившие на старте сезона.