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Матеус Алвес: ЦСКА не отпустил меня в сборную Бразилии ради моего же блага

Матеус Алвес: ЦСКА не отпустил меня в сборную Бразилии ради моего же блага
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Новичок ПФК ЦСКА Матеус Алвес публично отреагировал на решение руководства армейцев не отпускать его в юношескую сборную Бразилии. Ранее он получил вызов в национальную команду U20, однако в ЦСКА решили не отпускать новичка.

«Сильно ли расстроился, что ЦСКА не отпустил в молодёжную сборную Бразилии? Нет, думаю, они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей. Так что, возможно, сейчас не лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА.

Цели те же, что и у всех: играть лучше, развиваться и забивать как можно больше голов», — цитирует Алвеса Sport24.

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