Арсен Захарян вернулся к тренировкам с «Реалом Сосьедад» — MD

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Ранее россиянин не поехал с испанской командой в турне по Японии, так как продолжал восстанавливаться от вирусного заболевания.

«Его возвращение свидетельствует о положительной динамике восстановления, хотя пока не подтверждено, сможет ли он принять участие в ближайших товарищеских матчах», — говорится в статье издания Mundo Deportivo.

Напомним, бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.