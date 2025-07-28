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Гафин — о Смолове: вроде бы «Кофемания» рассматривает Фёдора на должность спортдиректора

Гафин — о Смолове: вроде бы «Кофемания» рассматривает Фёдора на должность спортдиректора
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о дальнейших карьерных перспективах экс-форварда бело-голубых Фёдора Смолова. Этим летом Смолов покинул «Краснодар» на правах свободного агента. 5 июля стало известно, что нападающий подрался с двумя мужчинами в «Кофемании». Инцидент произошёл ещё 28 мая.

— В одном из интервью Фёдор Смолов заявлял, что после завершения карьеры видит себя не тренером, а спортивным директором. В «Динамо» были бы заинтересованы в приглашении Фёдора в клуб после завершения карьеры?
— Вроде бы «Кофемания» рассматривает Фёдора на должность спортивного директора. Возможно, его будущая карьера связана с этим клубом, — приводит слова Гафина Legalbet.

Смолов — выпускник академии «Динамо». За первую команду бело-голубых нападающий играл с 2007 по 2015 год, а также с 2022-го по 2024-й. По состоянию на сегодняшний день Фёдор находится в статусе свободного агента.

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