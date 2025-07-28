Максименко из «Спартака» — лучший вратарь 2-го тура РПЛ по количеству сейвов

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты тура по тому или иному показателю. В частности, определился лучший вратарь тура по количеству сейвов. Им стал Александр Максименко из московского «Спартака» — на счету голкипера красно-белых восемь отбитых ударов.

Напомним, в матче 2-го тура РПЛ «Спартак» встретился с «Балтикой». Москвичи неожиданно проиграли с разгромным счётом 0:3. При этом «Спартак» большую часть матча играл в меньшинстве. На 11-й минуте был удалён Антон Заболотный, получив прямую красную карточку, а на 58-й минуте столичный клуб остался вдевятером после удаления Маркиньоса.

«Спартак» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Балтика» — третья.