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Максименко из «Спартака» — лучший вратарь 2-го тура РПЛ по количеству сейвов

Максименко из «Спартака» — лучший вратарь 2-го тура РПЛ по количеству сейвов
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты тура по тому или иному показателю. В частности, определился лучший вратарь тура по количеству сейвов. Им стал Александр Максименко из московского «Спартака» — на счету голкипера красно-белых восемь отбитых ударов.

Напомним, в матче 2-го тура РПЛ «Спартак» встретился с «Балтикой». Москвичи неожиданно проиграли с разгромным счётом 0:3. При этом «Спартак» большую часть матча играл в меньшинстве. На 11-й минуте был удалён Антон Заболотный, получив прямую красную карточку, а на 58-й минуте столичный клуб остался вдевятером после удаления Маркиньоса.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Спартак» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Балтика» — третья.

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