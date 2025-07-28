Игрок харьковского «Металлиста» сбежал с Украины без ведома клуба

Пресс-служба харьковского футбольного клуба «Металлист 1925» сообщила, что 24-летний нападающий команды Алексей Сидоров покинул Украину и не вернулся в расположение команды. В составе «Металлиста» форвард провёл 41 матч и забил три гола. В прошлом сезоне Сидоров выступал за «Колос» на правах аренды. В девяти матчах за эту команду Алексей забил два гола.

«К моменту окончания аренды (Сидорова. — Прим. «Чемпионата») «Металлист 1925» отправился на зарубежные сборы, а потому Алексей присоединился к тренировочному процессу молодёжной команды. Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, и недавно появилась информация, что Алексей Сидоров без ведома нашего клуба уехал с Украины. «Металлист» связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Сидоров действительно покинул пределы Украины.

После этого мы связались напрямую с футболистом, который также подтвердил, что уехал с Украины из-за семейных обстоятельств. На данный момент клубу неизвестно, где именно находится Алексей Сидоров и каким образом он пересёк границу Украины. В связи с этим «Металлист» призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста», — говорится в заявлении клуба.