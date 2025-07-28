Сёмин: «Зениту» не хватило времени — приехали новые игроки, которым надо адаптироваться

Бывший главный тренер «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о старте сезона РПЛ в исполнении «Зенита». В 1-м туре чемпионата России сине-бело-голубые обыграли «Ростов» (2:1), а во 2-м сыграли вничью с «Рубином» (2:2).

«Думаю, что «Зениту» просто не хватило времени. Приехали новые игроки. Нужно адаптироваться, прийти в форму, почувствовать российский футбол, который достаточно сложный. Не так просто проявлять себя индивидуально сильным игрокам.

На мой взгляд, «Зенит» — первый претендент на золотые медали. У них очень квалифицированные игроки — и новые иностранцы, и те, что остались. Им надо какое-то время, чтобы достичь наилучших кондиций», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.