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Глава «Зенита» сделал заявление на фоне разговоров о возможном уходе Глушенкова

Глава «Зенита» сделал заявление на фоне разговоров о возможном уходе Глушенкова
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев выступил с кратким заявлением по ситуации Максима Глушенкова. Накануне появились слухи об очередном конфликте Глушенкова с главным тренером команды Сергеем Семаком, после чего в СМИ возникли разговоры о возможном уходе игрока.

«Зенит» может расстаться с Глушенковым? Это провокационная ложь», — приводит слова Александра Медведева интернет-портал Odds.ru.

В прошедшем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Ранее Глушенков выступал за «Чертаново», «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Локомотив». За сборную России игрок провёл четыре матча и забил три мяча.

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