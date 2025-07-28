Вице-президент «Барселоны» отреагировал на слухи о лишении тер Штегена капитанской повязки

Рафа Юсте, занимающий должность вице-президента «Барселоны», отреагировал на информацию о возможном лишении вратаря команды Марка-Андре тер Штегена капитанской повязки.

«Здесь всё в руках команды и главного тренера. Я не должен анализировать такие вещи, это внутреннее решение. Всё, что я могу сказать, это то, что мы должны быть на стороне игроков и проявлять к ним уважение», — приводит слова Юсте Barca Universal.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» больше не рассчитывает на Марка‑Андре тер Штегена. Есть возможность, что зимой он перейдёт в другую команду для получения регулярной игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года. Вратарь намерен играть в основном составе сборной Германии.