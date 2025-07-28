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Игрок «Балтики» Чивич рассказал о работе под руководством Черчесова в «Ференцвароше»

Игрок «Балтики» Чивич рассказал о работе под руководством Черчесова в «Ференцвароше»
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Защитник калининградской «Балтики» Элдар Чивич, ранее выступавший в составе «Ференцвароша», поделился воспоминаниями о совместной работе со Станиславом Черчесовым в венгерском клубе.

«Я могу сказать, что Станислав Черчесов — это легенда, хороший парень, отличный тренер. Мне было приятно работать с ним. В работе с ним было много забавных моментов, это точно, но какой-то один вспомнить не могу. Черчесов, конечно, является крутым тренером», — приводит слова Тичича ТАСС.

С «Ференцварошем» Черчесов дважды становился чемпионом Венгрии и один раз – обладателем Кубка страны. Россиянин работал в клубе с 2021 по 2023 год.

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