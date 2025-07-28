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Данил Глебов раскрыл, что отличает «Динамо» как топ-клуб, решающий серьёзные задачи

Данил Глебов раскрыл, что отличает «Динамо» как топ-клуб, решающий серьёзные задачи
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов ответил на вопрос, что отличает бело-голубых как серьёзный клуб, цель которого — решать большие задачи. Напомним, Глебов присоединился к «Динамо» зимой этого года. Ранее российский хавбек выступал за «Ростов».

— Что отличает «Динамо» как большой клуб, который решает серьёзные задачи?
— Бюджет, трансферы, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Ростов» со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Летом команду возглавил Валерий Карпин.

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