Объявлены лучшие клубы 2-го тура РПЛ по ряду статистических показателей
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие команды тура по тому или иному показателю.
Лучшие клубы 2-го тура РПЛ по статистическим показателям:
- скорость точных передач — «Зенит» (17,2);
- удачные действия в чужой штрафной площади — «Краснодар» (23);
- ожидаемые голы (xG) — «Акрон» (2,17);
- удачные обводки — «Ахмат» (26);
- удачные единоборства — «Динамо» Махачкала (111);
- удары в створ ворота — «Балтика» (11);
- перехваты — «Динамо» Махачкала (63);
- отборы — «Локомотив» и «Ростов» (по 23).
Лидером РПЛ по прошествии двух стартовых туров является московский «Локомотив».
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