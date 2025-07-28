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Объявлены лучшие клубы 2-го тура РПЛ по ряду статистических показателей

Объявлены лучшие клубы 2-го тура РПЛ по ряду статистических показателей
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие команды тура по тому или иному показателю.

Лучшие клубы 2-го тура РПЛ по статистическим показателям:

  • скорость точных передач — «Зенит» (17,2);
  • удачные действия в чужой штрафной площади — «Краснодар» (23);
  • ожидаемые голы (xG) — «Акрон» (2,17);
  • удачные обводки — «Ахмат» (26);
  • удачные единоборства — «Динамо» Махачкала (111);
  • удары в створ ворота — «Балтика» (11);
  • перехваты — «Динамо» Махачкала (63);
  • отборы — «Локомотив» и «Ростов» (по 23).

Лидером РПЛ по прошествии двух стартовых туров является московский «Локомотив».

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