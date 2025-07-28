Объявлены лучшие клубы 2-го тура РПЛ по ряду статистических показателей

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие команды тура по тому или иному показателю.

Лучшие клубы 2-го тура РПЛ по статистическим показателям:

скорость точных передач — «Зенит» (17,2);

удачные действия в чужой штрафной площади — «Краснодар» (23);

ожидаемые голы (xG) — «Акрон» (2,17);

удачные обводки — «Ахмат» (26);

удачные единоборства — «Динамо» Махачкала (111);

удары в створ ворота — «Балтика» (11);

перехваты — «Динамо» Махачкала (63);

отборы — «Локомотив» и «Ростов» (по 23).

Лидером РПЛ по прошествии двух стартовых туров является московский «Локомотив».