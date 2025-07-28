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Джанлуиджи Доннарумма может остаться в «ПСЖ» — Скира

Джанлуиджи Доннарумма может остаться в «ПСЖ» — Скира
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Голкипер французского «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма всё ещё не определился со своим будущим, несмотря на слухи о его уходе из французского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что соглашение с «ПСЖ» о продлении контракта пока не достигнуто. Интерес к итальянскому вратарю проявляют «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и «Бавария».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн. В сезоне-2024/2025 Джанлуиджи провёл 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 гола. Кроме того, Доннарумма сыграл «на ноль» 17 встреч.

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