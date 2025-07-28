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Комличенко: было бы отлично минимум 10 голов забить за «Локомотив» в этом сезоне

Комличенко: было бы отлично минимум 10 голов забить за «Локомотив» в этом сезоне
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Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своей адаптации и амбициях в составе московской команды. Он пополнил стан железнодорожников текущим летом. Ранее форвард выступал за «Ростов».

— Как проходит ваша адаптация в «Локомотиве»?
— Уже намного лучше, и с ребятами хорошо общаюсь, и тренера лучше понимаю.

— Ваш личный план на сезон?
— Минимум десятку забить было бы отлично. Без разницы, с учётом Кубка России или нет, главное, забивать и помогать команде.

— Если будет меньше 10 мячей, а «Локомотив» станет чемпионом?
— На 300% устроит! — приводит слова Николая Комличенко «Матч ТВ».

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