Комличенко: было бы отлично минимум 10 голов забить за «Локомотив» в этом сезоне

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своей адаптации и амбициях в составе московской команды. Он пополнил стан железнодорожников текущим летом. Ранее форвард выступал за «Ростов».

— Как проходит ваша адаптация в «Локомотиве»?

— Уже намного лучше, и с ребятами хорошо общаюсь, и тренера лучше понимаю.

— Ваш личный план на сезон?

— Минимум десятку забить было бы отлично. Без разницы, с учётом Кубка России или нет, главное, забивать и помогать команде.

— Если будет меньше 10 мячей, а «Локомотив» станет чемпионом?

— На 300% устроит! — приводит слова Николая Комличенко «Матч ТВ».