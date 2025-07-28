Отец Глушенкова предупредил, что Максим может задуматься об уходе из «Зенита»

Александр Глушенков, отец футболиста «Зенита» Максима Глушенкова, ответил на вопрос о возможном уходе сына из «Зенита». Он считает, что футболист может задуматься о смене прописки, если его регулярно будут менять в перерыве матчей. Накануне Сергей Семак заменил Глушенкова в перерыве встречи 2-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2).

— Что пожелаете сыну в день рождения?

— Творить — как он любит. Надо доказывать. Играть и получать удовольствие от игры. Делать то, что он умеет.

— Он весной говорил, что ловит кайф от игры в сборной. Может, о «Динамо» подумать тогда?

— Ну не знаю. Тут уже Карпину решать. Так а если лимит придёт? Его тем более не отпустят.

— Об уходе из «Зенита» Макс вообще не думает?

— Не думает. Но моё мнение — если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет, — цитирует Александра Глушенкова «РБ Спорт».