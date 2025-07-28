«И чего добились?» Отец Глушенкова — о замене сына в перерыве матча с «Рубином»

Александр Глушенков, отец футболиста «Зенита» Максима Глушенкова, отреагировал на резонансную замену сына в перерыве матче 2-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2). Главный тренер петербуржцев после встречи публично раскритиковал игру Глушенкова, тем самым объяснив его неожиданную раннюю замену.

— Нет ощущения, что к Максу чересчур въедливое отношение?

— Есть. Если надо поменять, — замена ради замены — и чего добились? Поменяли русского на русского — что-то изменилось? Не увидел, что игра поменялась, — цитирует Александра Глушенкова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Ранее Глушенков выступал за «Чертаново», «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Локомотив». За сборную России игрок провёл четыре встречи и забил три мяча.