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«И чего добились?» Отец Глушенкова — о замене сына в перерыве матча с «Рубином»

«И чего добились?» Отец Глушенкова — о замене сына в перерыве матча с «Рубином»
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Александр Глушенков, отец футболиста «Зенита» Максима Глушенкова, отреагировал на резонансную замену сына в перерыве матче 2-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2). Главный тренер петербуржцев после встречи публично раскритиковал игру Глушенкова, тем самым объяснив его неожиданную раннюю замену.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

— Нет ощущения, что к Максу чересчур въедливое отношение?
— Есть. Если надо поменять, — замена ради замены — и чего добились? Поменяли русского на русского — что-то изменилось? Не увидел, что игра поменялась, — цитирует Александра Глушенкова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Ранее Глушенков выступал за «Чертаново», «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Локомотив». За сборную России игрок провёл четыре встречи и забил три мяча.

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