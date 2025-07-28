Арриго Сакки: клубы Италии не готовы бороться на равных с ведущими европейскими командами

Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением об уровне клубов из Италии, а также посоветовал «Наполи» и «Интеру» сосредоточиться на выступлениях в Серии А, нежели в Лиге чемпионов.

«Глядя на ситуацию в Италии, я чувствую, что могу посоветовать «Наполи» и «Интеру», которые являются двумя клубами, лучше всего подготовленными к борьбе на нескольких фронтах, сосредоточиться в первую очередь на Серии А. На мой взгляд, они пока не готовы бороться на равных с ведущими европейскими командами, и попытка сделать это может поставить под угрозу их кампанию в Серии А.

Международные матчи истощают как мышцы, так и умственные способности игроков, что приводит к риску череды травм и неизбежному спаду формы. Чтобы играть на высоком уровне три раза в неделю, нужен очень большой состав, с игроками одинакового технического и физического уровня, а также с таким опытом и умением распоряжаться ресурсами, которых, честно говоря, я думаю, что у «Наполи» и «Интера» пока нет.

Можно возразить: «Но ведь «Интер» в прошлом сезоне вышел в финал, и, если бы им не пришлось столкнуться с этими монстрами из ПСЖ, возможно, мы бы сейчас вели другой разговор». Справедливое замечание, однако реальность такова, что итальянские команды, все без исключения, пока не дотягивают до уровня своих зарубежных конкурентов. Когда вы не можете позволить себе суперзвёзд, которые будоражат воображение людей, единственный выход — полагаться на саму игру. Со временем именно это и имеет значение», — приводит слова Сакки Football Italia.