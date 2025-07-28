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«Великолепно». Данил Глебов оценил трансфер Бактиёра Зайнутдинова в «Динамо»

«Великолепно». Данил Глебов оценил трансфер Бактиёра Зайнутдинова в «Динамо»
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов оценил трансфер универсального футболиста Бактиёра Зайнутдинова в московский клуб. О переходе казахстанского игрока бело-голубые объявили сегодня, 28 июля.

— Как смотрите на приход в команду Бахи Зайнутдинова?
— Великолепно. Хороший футболист и парень. Он 100% нам поможет, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Ростов» со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день бело-голубых занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Летом команду возглавил Валерий Карпин. В следующем туре внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

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