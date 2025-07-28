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Гимн Кубка России, созданный музыкантом Фадеевым, будет звучать перед каждой игрой турнира

Гимн Кубка России, созданный музыкантом Фадеевым, будет звучать перед каждой игрой турнира
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Все матчи Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 будут начинаться с исполнения нового гимна соревнования. Об этом пресс-служба Кубка страны объявила в официальном телеграм-канале турнира. Сообщается, что композиция будет звучать перед стартовым свистком каждой встречи.

Гимн Кубка России был создан музыкантом и продюсером Максимом Фадеевым. Премьера произведения состоялась 1 июня в Суперфинале Кубка России — 2024/2025, в котором ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в официальном паблике Фонбет Кубка России ВКонтакте.

Для команд Мир Российской Премьер-Лиги турнир начнётся во вторник, 29 июля, матчами группового этапа Пути РПЛ. В 1-м туре московское «Динамо» примет на своём поле «Сочи», «Акрон» — «Балтику», а «Краснодар» — «Крылья Советов».

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