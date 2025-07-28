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Футболистка сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшим игроком Евро-2025

Футболистка сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшим игроком Евро-2025
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Группа технических наблюдателей УЕФА на женском чемпионате Европы 2025 года назвала полузащитницу сборной Испании Айтану Бонмати лучшим игроком турнира, сообщается на сайте УЕФА. Напомним, 27 июля состоялся финальный матч Евро-2025, в котором испанки проиграли сборной Англии в серии пенальти (1:1, 1:3 пен.).

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 1
3 : 1
Испания (ж)
0:1 Кальдентей – 25'     1:1 Руссо – 57'    

«Айтана Бонмати была движущей силой полузащиты сборной Испании на протяжении всего турнира. Её умение контролировать мяч привнесло изобретательность в атаки испанок. В нападении она действовала безупречно. Именно она во многом создавала футбольный стиль команды на поле», — говорится в заявлении.

В двух стартовых турах 27-летняя футболистка начинала на скамейке запасных и выходила на замену, так как перенесла вирусный менингит. Уже в плей-офф Бонмати была признана лучшим игроком во встречах 1/4 и 1/2 финала.

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