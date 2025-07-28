Гвардиола: работа тренера должна быть круглосуточной, иначе вы с ней не справитесь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается в своей работе.

— Сколько сил отнимает у вас сезон во главе такого клуба, как «Манчестер Сити»?

— Довольно много. Особенно если всё складывается не лучшим образом. Если дела идут плохо, ночи становятся тяжелее, день за днём напряжение нарастает. Работа тренера, и я говорю это не только про себя, но и про всех своих коллег, должна быть круглосуточной, иначе вы с ней не справитесь. Давление на ваши плечи колоссальное, и вам прежде всего нужны люди, которые протянут руку помощи, чтобы взглянуть на вещи объективно.

Нужно стремиться к стабильности, когда у вас столько взлётов и падений, вы тонете во всём этом… Один мой друг, который, как мне кажется, очень точно меня охарактеризовал, однажды сказал мне, что у меня есть три состояния: эйфория, депрессия и апатия. Вот мои три состояния. Поэтому главное — стараться оставаться где-то посередине между ними, — приводит слова Гвардиолы издание GQ.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» занял третье место в турнирной таблице АПЛ.