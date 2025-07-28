«ПСЖ» открыт к переговорам с «Челси» и «Галатасараем» по Доннарумме — Тавольери

«ПСЖ» и голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время обсудят потенциальный уход вратаря, сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети Х (ранее Twitter). Напомним, игрок и клуб пока не договорились о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года.

По информации источника, на этой неделе состоится встреча для окончательного решения вопроса об уходе итальянца. Отмечается, что «ПСЖ» не будет мешать Доннарумме и открыт для переговоров с иностранным клубом. Среди наиболее заинтересованных называются «Челси» и «Галатасарай», который, как сообщалось ранее, уже сделал предложение футболисту.

В сезоне-2024/2025 Джанлуиджи провёл 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 гола. Кроме того, Доннарумма сыграл «на ноль» 17 встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн.