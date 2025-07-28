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Тренер «Зенита-2» заявил, что решение по 17-летнему Шилову будет принимать Аршавин

Тренер «Зенита-2» заявил, что решение по 17-летнему Шилову будет принимать Аршавин
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Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплёв высказался о прогрессе 17-летнего форварда Вадима Шилова и ответил на вопрос, будет ли санкт-петербургский клуб отдавать воспитанника в аренду.

– На примере Вадима Шилова мы как раз и видим, что основа действительно прислушивается к вам, даёт шанс, а главное – игроки пользуются этим шансом как надо. Удивлены ли вы прогрессом Шилова?
– Это достаточно хороший путь. Вадик – молодец. На самом деле, я с ним практически не работал. Вот сейчас мы только начинаем – первые тренировки, за которыми последует определённый цикл. С июля Вадик переведён в «Зенит-2».

– То есть «Зенит» не отдаст Шилова в аренду?
– Это решение будет принимать Андрей Сергеевич [Аршавин] вместе со спортивным блоком. Я видел, как Шилов очень много занимается индивидуально, совершенствует свои сильные стороны всё больше и больше. И действительно, по играм и за первую команду, и за молодёжку мы увидели, что у него есть хорошие качества, которые позволят ему при должном отношении играть на хорошем уровне. Вадик – молодец, тут вопросов нет. Дай бог, чтобы он не останавливался на достигнутом, – сказал Коноплев в интервью «Спорт День за Днём».

Перед стартом нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги главный тренер «Зенита» Сергей Семак привлёк Вадима Шилова к тренировкам с основной командой. Экс-форвард сине-бело-голубых Андрей Аршавин занимает в клубе пост заместителя председателя правления по спортивному развитию.

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