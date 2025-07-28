Черчесов поздравил Максименко с 200-м матчем за «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил 27-летнего вратаря «Спартака» Александра Максименко с 200-м матчем за клуб. Напомним, Черчесов провёл в составе красно-белых ровно 200 игр.

«Спасибо Макси, что напомнил про мои 200 матчей! Я и забыл… А если серьёзно, 200 игр в таком клубе, как «Спартак», — очень значимый результат. Вдвойне приятно, что Саша — воспитанник, выпускник Академии. То, что он с юных лет дошёл до первого номера основной команды, — повод для гордости.

Вратарь созревает с годами, и прошлый год, на мой взгляд, стал ключевым для Максименко. Он провёл его на стабильно высоком спартаковском уровне. Желаю и дальше ему соответствовать. Жаль, что у нас нет еврокубков, где Максименко подтвердил бы свой уровень. Надеемся, у него ещё будет такая возможность.

Много лет назад мы с товарищем смотрели игру «Спартака-2» с «Енисеем». Меня спросили, кто из второй команды мог бы пригодиться основному составу. Я назвал Максименко. Вроде по девяткам не прыгал, пенальти не брал, но я увидел в нём потенциал. Со временем он реализовался. И сейчас Максименко близок к своему оптимальному уровню.

Желаю Саше, чтобы он титулами озолотил свою карьеру. Чтобы сохранял спартаковские традиции и передавал их следующему поколению. Вратарь «Спартака» — это отдельная история…» — приводит слова Черчесова пресс-служба красно-белых.

Максименко находится в системе «Спартака» с 2013 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.