Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: порой передышка помогает сделать работу в будущем лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением относительно достижения успеха с опорой на талант и усердную работу.

— Действительно, тренерская работа — очень сложная профессия, но люди, которые работали с вами, сходятся во мнении, что вы настоящий трудоголик, не останавливаетесь на достигнутом, а футбол для вас — это 24 часа в сутки.

— Ну, я беру паузу… Я научился немного останавливаться. Дело в том, что у тебя есть своего рода ответственность за многих людей, которые тебе доверяют, которые тебя ценят: футболисты, руководство, спортивный директор… Ты чувствуешь, что их нельзя подвести. Не знаю, связано ли это с воспитанием или религией, но это чувство вины. Не знаю, ходит ли нынешнее поколение детей в церковь или нет, однако в моё время это было очень важной частью нашего воспитания. И чувство вины за плохие поступки глубоко укоренилось во мне.

Успех не падает с неба. Хороший результат не даётся даром. Нужно вкладывать время. Другого секрета нет. Есть очень хорошая поговорка, которая гласит, что буква E, обозначающая усилие (esfuerzo — усилие на испанском. — Прим. «Чемпионата»), стоит перед буквой T, обозначающей талант (talento — талант на испанском. — Прим. «Чемпионата»). И это правда. Ты либо вкладываешь часы, либо ничего не получается. Всегда есть работа, которую нужно сделать. Но со временем я также научился отступать и понимать, что порой передышка помогает сделать работу в будущем лучше, — приводит слова Гвардиолы издание GQ.