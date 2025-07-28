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Агент Барбоза рассказал, почему «Спортинг» хочет приобрести Мангаша у «Спартака»

Агент Барбоза рассказал, почему «Спортинг» хочет приобрести Мангаша у «Спартака»
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Футбольный агент Пауло Барбоза назвал причины интереса португальского «Спортинга» к защитнику московского «Спартака» Рикарду Мангашу. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы близки к согласованию трансфера.

«Спортинг» хочет приобрести Мангаша. Нынешний тренер команды уже работал с игроком в «Витории». Он его хорошо знает. Тренер считает, что Мангаш может играть на более высоком уровне. Он верит в него, поэтому решился на этот трансфер», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Рикарду Мангаш перебрался в московский «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре прошлого года. Главным тренером «Спортинга» с декабря 2024 года является португалец Руй Боржеш.

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